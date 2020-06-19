Эмин рассказал об отношениях с Лейлой Алиевой

Популярный российский и азербайджанский певец Эмин Агаларов рассказал о том, какие у него сейчас отношения с первой супругой Лейлой Алиевой и признался, что его второй брак также распался.

На шоу "Алена, блин!" он впервые заговорил о недавнем расставании с российской моделью Аленой Гавриловой. Эмин признался, что с Гавриловой они разъехались еще до самоизоляции.

"Причину расставания не могу назвать - это достаточно личное. Расстались мы на хорошей ноте, с полным пониманием того, что у нас ребенок, и мы оба хотим быть хорошими родителями", - сообщил артист, пишет Sputnik Азербайджан.

Он отметил, что надеется, что они смогут "наладить те отношения, которые взрослые люди должны иметь между собой, когда у них есть общие дети" и добавил, что с Лейлой Алиевой у него сохранились хорошие отношения.

"В какой-то момент мы приняли решение, что будем жить отдельно, разведемся и будем растить детей. В данном случае у меня, кажется, все получилось и получается. У нас полное взаимопонимание, теплые отношения, есть постоянный контакт. Важно, чтобы дети это чувствовали. Не важно, сколько раз ты женился и развелся, важно, в каких отношениях ты остался с людьми, которые подарили тебе детей, любовь, тепло, свое время, частичку своей жизни. К этому надо относиться с благодарностью и уважением", - подчеркнул Эмин.