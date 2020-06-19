За сутки в России потушили более 2,7 тыс га лесов

47 лесных пожаров удалось ликвидировать в России за сутки, их площадь составила более 2,7 тыс га.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 18.06.2020 в России ликвидировано 47 лесных пожаров на площади 2 728 гектар", - сообщает Авиалесоохрана, пишет РИА Новости.

В России на полночь 19 июня действовало 45 лесных пожаров общей площадью около 17 тыс га. Работают лесопожарные службы. Основная часть пожаров зафиксирована в Чукотском автономном округе.