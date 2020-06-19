Трамп назвал причину, по которой может проиграть выборы

Президент США Дональд Трамп считает, что проиграть выборы он может только из-за практики голосования по почте, которую сейчас внедряют демократы.

"Потому что демократы жульничают и крадут. Они не посылают бюллетени в некоторые районы, в основном, республиканские", - заявил он в интервью газете Washington Times.

Президентские выборы в США пройдут в ноябре, вероятным противником Трампа будет его бывший вице-президент Джо Байден. Глава Белого дома уверен, что Байден более слабый противник, чем Хиллари Клинтон, с которой он состязался в 2016 году.

"Но аппарат сильнее, потому что они (демократы) в отчаянии", - полагает он.

Голосование по почте может пройти в Калифорнии, такое намерение выразил губернатор-демократ этого штата Гевин Ньюсом.