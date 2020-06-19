Россияне заинтересовались рыбалкой и туризмом

По данным сервиса для размещения объявлений "Авито", в этом июне россияне значительно больше интересуются лодками, палатками, рюкзаками, удочками.

"В июне 2020 года в России существенно вырос спрос на товары для активного и дачного отдыха по сравнению с июнем прошлого года", - сообщили аналитики "Авито", пишет РИА Новости.

Люди планируют отдых на природе, собираются в походы и на рыбалку в отсутствии возможности провести отпуск за границей. Спрос на палатки в этом июне по сравнению с прошлым вырос почти вдвое, рюкзаки и спальники стали интереснее на треть, удочки - в два с половиной раза, надувные лодки - в полтора. Также популярны товары для комфорта на даче - качели, бассейны, гамаки.