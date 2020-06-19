Украина испытала новую ракету

Украинская крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" впервые прошла летные испытания со штатной боевой частью.

Испытания прошли на полигоне Алибей под Одессой. Две выпущенные мобильными береговыми комплексами ракеты поразили морские мишени-лихтеры на расстоянии 80 километров от берега. Как заявляли ранее разработчики "Нептуна", следующим шагом станет разработка морской и авиационной версий ракеты.

Крылатая ракета Р-360 может нести боеголовку массой 150 кг. Дальность ее пуска — до 280 км, скорость — около 900 км/ч, высота полета над гребнем волн — от 3 до 10 м. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет, передает РИА Новости.