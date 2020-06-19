В США скончался сын Никиты Хрущева

В США на 85-м году жизни скончался сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на друга семьи, экс-дипломата Марка Гаррисона.

Позднее эту информацию подтвердила внучка Сергея Хрущева Нина.

Уточняется, что Хрущев скончался 18 июня, обстоятельства его смерти выясняются.

Сергей Хрущев работал конструктором космических систем, в 1963 году он был удостоен звания Героя Социалистического Труда. В 1990-х годах Хрущев эмигрировал в США, американское гражданство сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС получил в 1999 году, передает РИА Новости.