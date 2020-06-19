Грузинские музеи-заповедники Уплисцихе и Вардзия откроют для посетителей 20 июня

Музеи-заповедники Уплисцихе (регион Шида Картли) и Вардзия (регион Самцхе-Джавахети) заработают для посетителей с 20 июня. Национальное агентство охраны культурного наследия Грузии будет поэтапно открывать их с учетом всех рекомендаций Минздрава.

Для привлечения туристов агентство пересмотрело цены в своих музеях-заповедниках. В течение последующих трех месяцев стоимость билетов будет снижена вдвое, пишет "Sputnik Грузия".

С 1 января 2020 года цены на входные билеты в государственные музеи и природные заповедники Грузии были повышены. Так, стоимость билетов в монастырский комплекс Вардзия и Уплисцихе составляет 15 лари ($5). Школьники, студенты и пенсионеры могут приобрести льготный билет, который стоит 1 лари ($0,3).