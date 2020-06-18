Трамп: США могут полностью разорвать отношения с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что при определенных условиях США могут полностью разорвать отношения с Китаем. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

"Возможно, я не до конца прояснил, но у США в политике, конечно, остается вариант при различных условиях полностью порвать с Китаем. Спасибо!" - сказал глава Белого дома.

Ранее Дональд Трамп в интервью The Wall Street Journal допустил, что власти Китая могли специально не предпринимать более активных действий, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19 в другие страны.