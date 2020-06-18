Путин показал "секретный" кабинет в Кремле

Президент Владимир Путин во время съемок программы для телеканала "Россия 1" показал журналистам тайную комнату в своем кабинете, расположенном в первом корпусе Кремля. Подробности можно будет увидеть в воскресенье вечером в фильме "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Сегодня в эфир вышел анонс фильма.

Начало интервью было снято в "обычном" кабинете, где проходят встречи президента. Во время интервью глава государства пригласил съемочную группу в секретное помещение. "Но предупреждаю вас, я там не готовил ничего, поэтому там... рабочая атмосфера", - сказал Путин.

Он пояснил, что не проводит в помещении публичных встреч - там есть столовая и комната отдыха, передает ТАСС.

В сюжете показали интерьер помещения, он выполнен в светлых тонах. Рядом с рабочим столом были разложены подаренные президенту детские рисунки и поделки, а на стене кабинета висит портрет императора Петра I.