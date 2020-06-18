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В Северной Осетии задержан скрывавшийся от следователей бизнесмен

В Северной Осетии задержан скрывавшийся от следователей бизнесмен

Во Владикавказе полицейские задержали 36-летнего бизнесмена, объявленного ранее в федеральный розыск.

Мужчина подозревается в даче взятки с целью решения своих предпринимательских вопросов в обход законодательства. Против него возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, задержанный собирался передать крупную сумму члену правительства Башкирии. Он был вычислен сотрудниками правоохранительных органов. Мужчину поместили в изолятор временного содержания и подготовили документы для передачи инициатору розыска, передает "Регион Online".

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