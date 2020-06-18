Актуальные темы по рынку труда осветят на онлайн-конференции на Ставрополье

Федерация профсоюзов Ставрополья совместно с краевым Минтруда и соцзащиты населения и Госинспекцией труда приглашает на онлайн-конференцию "Актуальные вопросы в период пандемии".

Мероприятие состоится 19 июня в 14.00, пишет "Сайт Ставрополя 1777".

Участники конференции узнают о порядке признания граждан безработными, расчете и сроках выплат, а также о размерах пособия по безработице, об основных нарушениях в области охраны труда, выявляемых на Ставрополье, нарушениях при проведении специальной оценки условий труда, правилах проведения медосмотров.

Кроме того, им расскажут об ответственности за нарушение законодательства по охране труда.

Желающим участвовать в конференции надо в 13:45 перейти по ссылке https://b79010.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/4307280751, код доступа для мобильных устройств: 4307280751.