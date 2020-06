Путин: страны "ядерной пятерки" должны доверять друг другу

Президент России Владимир Путин заявил, что страны "ядерной пятерки" СБ ООН должны доверять друг другу для успешных переговоров и укрепления мировой безопасности. Об этом говорится в статье главы государства, опубликованной сегодня в американском журнале The National Interest.

"Отталкиваясь от общей исторической памяти, мы можем доверять друг другу и должны делать это. Это послужит прочным основанием для успешных переговоров и согласованных действий во имя укрепления стабильности и безопасности на планете и во имя процветания и благополучия всех стран", - отметил Путин.

"Без преувеличения, это наш общий долг и ответственность перед всем миром, перед нынешними и будущими поколениями", - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, статья Владимира Путина под названием "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны" (The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II) вышла сегодня на английском языке в журнале The National Interest. В пятницу на сайте Кремля и в "Российской газете" появится версия на русском языке.