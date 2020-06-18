Пассажиров поездов в Крым будут доставлять к самому морю

С 1 июля туристы, путешествующие в Крым поездами, смогут заказать автобусные перевозки от станции до курортов на берегу Черного моря, - сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".

На станциях Владиславовка (восток Крыма) и Симферополь желающих будут ожидать брендированные автобусы, на которых можно будет попасть в Судак, Ялту, Алушту, Севастополь, Евпаторию, Саки, Феодосию, поселки Гурзуф, Форос, Алупка и Коктебель.

"На сайте компании реализованы новые возможности, что позволит комфортно планировать и организовывать свои путешествия после снятия ограничений, введенных из-за пандемии, и запуска курортной отрасли Крыма", - рассказал гендиректор компании Александр Ганов, передает "АиФ-Крым".

Стоимость проезда начинается от 125 рублей. График и маршрут следования автобусов доступен на сайте перевозчика, здесь же можно заранее забронировать место в автобусе.