Крымская пещера "Таврида" открыла новые тайны

Накануне стало известно, что в ходе изучения карстовой полости в пещере "Таврида" в Крыму ученые нашли новые галереи, уходящие от основного входа в пещеру. Протяженность открытых ходов составила 400 м, а общая длина всех известных сейчас галерей - 1,7-1,8 км.

"Пещера продолжается во все стороны. Она лабиринтового типа, мы нашли только его часть… Еще нашли "второй этаж" - один из ходов был разветвлен. Ранее мы не знали, что в ней есть ярусная структура", - рассказал председатель совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель Крымского Федерального университета (КФУ) Геннадий Самохин, передает портал Юга.ру.

Пещера уже достаточно проветрилась, поэтому проводить исследования в ней теперь более безопасно. В ходе работы ученые используют газоанализаторы (устройства, которые определяют состав воздуха), - добавил ученый.