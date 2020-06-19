Нацпарк в Сочи откроет этим летом маршрут "Лиановая пещера"

В планах Сочинского национальный парк открытие 150 туристических маршрутов. В этом году будет открыта "Лиановая пещера".

В пресс-службе администрации Сочи рассказали, что пещера расположена в Адлерском участковом лесничестве, на маршрут нужно выходить с альпинистским снаряжением.

Также вскоре в нацпарке появится пешеходная тропа от Туапсе до границы с Абхазией.

"Бережное отношение к уникальной природе нацпарка является главным приоритетом для нас. Поэтому все новые маршруты будут созданы с учетом самых строгих требований природоохранного законодательства", - подчеркнули в нацпарке, пишет "АиФ-Юг".

Площадь Сочинского национального парка превышает 200 тыс га, он входит в число самых посещаемых природных территорий России.