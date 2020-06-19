Салют во Владикавказе в день парада Победы дадут дивизионные пушки ЗИС-3

В столице Северной Осетии 24 июня, в день парада Победы, пройдет праздничный салют в честь 75-летия Великой Победы, который дадут из пушек ЗИС-3 образца 1942 года сводные расчеты салютных дивизионов 58-й ордена Суворова общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), сообщает пресс-служба округа.

"Артиллерийские батареи произведут 30 залпов в 22:00 по местному времени. Салют будет произведен из восьми 76-мм орудий ЗИС-3 и одной салютной установки на базе КамАЗа", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

Жители Владикавказа смогут увидеть девять видов праздничных салютов, представленных в семи цветовых гаммах. На данный момент салютные расчеты проводят тренировки.

Напомним, парады Победы пройдут 24 июня на территории Волгограда, Керчи, Новороссийска, Севастополя, а также в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске. В остальных городах, где дислоцированы соединения и воинские части ЮВО, в этот же день пройдут торжественные шествия войск.