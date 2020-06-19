Почему Армения отказалась от российского кредита на ремонт АЭС, что взвинтило цены на продукты в ереванских магазинах, нужны ли Еревану суды по коронавирусу - Анализ армянских СМИ за 13–19 июня. Экономика

Существующий до сих пор российский кредит для ремонта Армянской АЭС по своим размерам и условиям не столь удобен для организации дальнейшей деятельности атомной станции, и мы отказываемся от части этого кредита, – заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян, добавив: стоит задача повышения эффективности, что является вопросом не только управления, но и энергетической безопасности, - пишут армянские СМИ.

Российский кредит стал неудобен Армении

Премьер-министр Армении сказал об этом, когда министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян представлял проект решения кабмина, - читаем на страницах интернет-издания Panorama.am. "Министр сообщил: между правительствами Армении и России в рамках программы "Продление сроков эксплуатации второго энергоблока Армянской атомной электростанции" были подписаны соглашения о сотрудничестве до 20 декабря 2014 года и предоставлении кредита 5 февраля 2015 года. Речь идет о $300 млн, из которых $270 млн – кредит, а $30 млн – грант. С декабря 2018 года с Россией начались переговоры по продлению срока кредита. Из-за произошедших до 2019 года событий эти финансовые средства не были реализованы полностью. На данный момент остаток составляет $107 млн. Но сейчас мы считаем наиболее целесообразным кредитование за счет средств Армении.

Для завершения программы предлагаю предоставить бюджетный кредит в размере 63,2 млрд драмов", – сказал Папикян. Премьер выразил уверенность, что привлечение средств из внутренних источников будет на гораздо лучших условиях и еще больше увеличит рычаги правительства для повышения уровня эффективности использования кредита. "В этом случае мы сможем приобрести товары с рынка закупок по конкурентному принципу, что предполагает, что цены на товары будут существенно ниже", – подчеркнул Пашинян. "Долгие годы ААЭС была объектом, от которого больше забирали, нежели давали – в самых разных контекстах и по самым разным причинам", – сообщил премьер.

Отказ от российского кредита на переоснащение второго энергоблока АЭС в каком-то смысле наносит ущерб кредитной истории, а также лишает Армению возможности покупать уран со скидкой – в продолжение темы заявил интернет-изданию Tert.am доктор политических наук, эксперт по вопросам энергетической безопасности Ваге Давтян. "Прежде всего, отказ от российского кредита означает, что в каком-то смысле нанесен ущерб кредитной истории Армении, потому что возникла ситуация, когда мы получили кредит от России по межгосударственному соглашению 2015 года, а затем произошло неумелое управление этим кредитом, что привело к тупику и стало причиной нынешнего отказа от него. Это получит соответствующую оценку международных кредитных организаций и Евразийского банка развития", - отметил он.

"Когда мы говорим об отказе от российского кредита и вместо этого попытаемся пойти по пути внутреннего финансирования, можем ли мы обеспечить те условия, которые предлагает Россия? Я хотел бы напомнить, что договором 2015 года было предусмотрено предоставление кредитов под годовую процентную ставку 3%, и если мы сделаем сравнение, то увидим, что это было довольно хорошее предложение", - задался вопросом Сурен Папикян.

Говоря о финансировании АЭС, Давтян отметил, что погашение кредита предполагает, что на нынешние тарифы на электроэнергию в стране будет наложено дополнительное бремя в размере 2 драмов. По его словам, следует отметить, что один из следующих друг за другом вопросов является политическим, поскольку очевидно, что этот вопрос проводит параллели по двумя направлениями безопасности страны - энергетической и транспортной. "У нас довольно напряженная ситуация с Россией, и, на мой взгляд, мы можем комплексно изучить эти процессы и дать общую политическую оценку, рассматривая их в качестве индикатора армяно-российских отношений", - подчеркнул эксперт.

Коронавирус взвинтил цены на фрукты, табак и алкоголь?

На потребительском рынке Армении 12-месячная инфляция (май 2020 года – по сравнению с маем 2019 года) составила 1,2%, а по сравнению с предыдущим месяцем была зарегистрирована дефляция на уровне 0,1%, - пишет интернет-издание Panorama.am. "Согласно данным Статического комитета Армении, в мае 2020 года, по сравнению с маем 2019 года, в республике цены на продукты питания и на неалкогольные напитки выросли на 1,0%, а по сравнению с апрелем 2020 года – снизились на 0,2%. В группе овощных продуктов в мае 2020 года, по сравнению с маем 2019 года, было зарегистрировано снижение цен на 3,7%, а по сравнению с апрелем 2020 года – на 5,0%.

В группе фруктов в мае 2020 года, по сравнению с маем 2019 года, было зарегистрировано повышение цен на 13,8%, а по сравнению с апрелем 2020 года – на 5,3%. Что касается мясной продукции, то, согласно статистике, в мае 2020 года, по сравнению с маем 2019 года, дефляция составила 2,6%, а по сравнению с апрелем 2020 года – 0,3%. В частности, цены на птицу в мае 2020 года, по сравнению с маем 2019 года, снизились на 13,2%, а по сравнению с апрелем 2020 года – на 3,6%. Согласно официальным данным, в мае 2020 года, по сравнению с апрелем 2020 года, в республике цены на кофе, чай и какао, масла и жиры, безалкогольные напитки снизились на 0,2-0,1%.

В группе таких товаров, как молочная продукция, сыр и яйца, в мае 2020 года, по сравнению с маем 2019 года, дефляция составила 2,9%, а по сравнению с апрелем 2020 года – 0,4%. В мае 2020 года, по сравнению с маем 2019 года, цены на сахар и сахарный песок снизились на 3,7%, а по сравнению с апрелем 2020 года – выросли на 0,3%. Отметим также, что в мае 2020 года, по сравнению с маем 2019 года, цены на алкогольные напитки и табачную продукцию выросли на 11,9% и 10,4% соответственно, а по сравнению с апрелем 2019 года – на 1,9% и 0,8% соответственно", - пишет издание.

Костанян призвал возбудить уголовные дела из-за коронавируса

По фактам смертей от коронавируса должно быть проведено расследование – этого требует Европейская конвенция. Этим людям должна быть предоставлена также компенсация, - заявил бывший генеральный прокурор Армении Геворк Костанян, читаем в газете "Грапарак".

"Как Вы представляете этот процесс в условиях царящего в Армении Содома и Гоморры?", - спросили мы у Костаняна.

"Я утверждаю это. Согласно прецеденту Европейского суда, по факту каждой смерти должны быть подготовлены материалы, чего не сделано. Кстати, многие сравнивают смерти от коронавируса со смертями в военный период, когда не возбуждаются уголовные производства, однако во время чрезвычайного положения действует другой принцип и возбуждение уголовных производств – необходимость".

"А, возможно, нет смертей, которые стали "чисто" результатом коронавируса?".

"В результате чего произошла смерть – коронавируса или другой болезни – это медицинские обстоятельства, но они должны иметь правовое обоснование, даже в случае самой обычной смерти".

"Все это не сделано. Кто будет заниматься этим, будущая власть? Когда?".

"Подобного быть не может, это невозможно, будь то через шесть месяцев, год - все факты смерти подлежат оценке с уголовно-правовой точки зрения, поскольку за этим следует также проблема материальной компенсации… здесь вопрос в государстве. Государство должно выполнить свое обязательство, особенно если это касается такого существенного вопроса как право человека на жизнь", - подчеркнул экс-генпрокурор, пишет автор публикации.

КРОУ Армении пообещал новые тарифы на газ

"Как вы оцениваете ведение двухтарифной политики на газ и воду?" – такой вопрос задала в парламенте Армении депутат от фракции "Просвещенная Армения" Србуи Григорян министру территориального управления и инфраструктур РА Сурену Папикяну, - пишет интернет-издание Panorama.am. "У нас есть районы, которым поставляется иранский газ, калорийность которого уступает российскому газу, здесь мы также можем вести двухтарифную политику, чтобы обеспечить социальную справедливость", - отметила депутат, на что Папикян сказал, что выступает не только за двухтарифную, но и многотарифную политику, поскольку очевидно, что единый тариф, мягко говоря, является несправедливым. В одном случае у человека есть сад площадью в 100 га, а в другом случае – имеется лишь приусадебный участок в 1 га, но за воду они платят равную сумму. И это в том случае, когда государство субсидирует основную часть стоимости услуг по подаче воды, стоимостью в 159 драмов, и вода предоставляется за 11 драмов в равной степени обеим сторонам.

"И несправедливо, когда в одном случае люди получают воду всего за 11 драмов, в другом случае – за 250 драмов. Да, приграничные села могут пользоваться данными привилегиями, однако это не должно носить повсеместный характер. К сожалению, зачастую люди думают, что вода должна предоставляться бесплатно, не представляя, как эта вода до них доходит", – отметил министр. Что касается тарифа на газ, Папикян сообщил, что Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) вскоре обнародует тариф на текущий год – для различных социальных групп. "Полагаю, что по этому вопросу не должно возникнуть обеспокоенности, поскольку по части нового тарифа на газ будет достигнут желаемый для всех результат. Будет так, что результаты не ухудшат положение основных социальных групп", – подчеркнул он, пишет автор публикации

Пашинян недоволен министром образования

Министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян представил премьер-министру Николу Пашиняну отчет о деятельности возглавляемой им структуры, - пишет газета "Жоховурд" со ссылкой на свои источники в правительстве. "По нашим сведениям, Пашинян явно продемонстрировал, что Арутюнян не выполнил никакой работы, связанной со стратегией министерства, изменениями в образовательной сфере. Основная программа министра была связана с ремонтом школ, учебных заведений и у всех создалось впечатление, что отчет касается сферы градостроительства, а не образовательной системы. Кстати, когда премьер задал конкретный вопрос, Арутюнян перенаправил его своему заместителю Жанне Андреасян, чтобы она ответила на вопросы, касающиеся сферы. Ситуация была настолько накаленной, что премьер-министр фактически заявил, что не видит каких-то изменений в сфере и отметил, что обсуждение продолжится на следующей неделе, чтобы лучше подготовились к отчету", - отмечает издание.