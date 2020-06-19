Александр (Сандро) Романов: "Новой России мы ничего не можем дать, кроме любви"

Чуть более полутора века назад, в 1862 году, четвертый и последний сын императора Николая I и его жены Александры Федоровны Великий князь Михаил Николаевич отправился наместником Его Императорского Величества на Кавказ и был назначен командующим Кавказской армией. В мае 1864 его войска нанесли серию чувствительных поражений горцам на Черноморском побережье Кавказа, что вместе с окончательным "усмирением" Чечни и Дагестана ознаменовало окончание Кавказской войны.

По словам родившегося в Тифлисе графа Сергея Юльевича Витте, "Великий князь был хорошим кавказским наместником; он был человеком довольно ограниченным, государственно ограниченным, государственно малообразованным, но человеком с традициями, и традициями Великокняжескими… При Великом князе Михаиле Николаевиче Кавказ жил той же жизнью, как и при его предместниках, пользуясь, пожалуй, еще большим к себе вниманием… Михаил Николаевич оставил о себе на Кавказе самые лучшие воспоминания".

В Грузии родились четверо из шести сыновей Михаила Николаевича. Георгий – в Тетри-Цкаро, Сергей – в Боржоми, а Николай и Александр – в Тифлисе.

Александр Михайлович Романов, которого на местный манер все называли Сандро, родился 1 апреля 1866 года и буквально сразу после рождения был назначен шефом 73-го пехотного Крымского полка, а при крещении получил ордена Андрея Первозванного, Александра Невского, Белого орла и Святой Анны первой степени. Вместе с братьями он получал разностороннее домашнее образование, с детства готовился к военно-морской службе. В девятнадцать лет Сандро окончил Морское училище и совершил свое первое кругосветное путешествие на корвете "Рында", а после этого уже на собственной яхте "Тамара" добрался до Индии.

Александр Михайлович вошел в историю как один из самых незаурядных представителей императорской семьи. С детства Великий князь дружил со своим двоюродным племянником, который впоследствии станет императором Николаем II. Будущий государь, будучи младше дяди всего на два года, тоже называл его Сандро, а тот его – Ники.

Александр Михайлович утверждал, что именно его отец - Михаил Николаевич - мог бы стать идеальным советником молодого императора Николая II, если бы не был столь непреклонным сторонником строгой дисциплины: "Его внучатый племянник был его Государем, и, как таковому, ему надлежало оказывать беспрекословное повиновение. Когда Николай II говорил ему: "Я полагаю, дядя Миша, что необходимо последовать совету министра иностранных дел, мой отец кланялся и "следовал совету" министра иностранных дел. Привыкнув видеть во главе России людей зрелого ума и непреклонной воли, Великий Князь Михаил Николаевич никогда не сомневался в конечной мудрости решений своего внучатого племянника, что аннулировало потенциальную ценность его всестороннего понимания вопросов управления империей".

При дворе Великий князь познакомился и со старшей сестрой Ники Ксенией Александровной, которая в 1894 году стала его женой. Сандро часто бывал Гатчине, но поначалу Ксения призналась лишь Ники, что влюблена в высокого, стройного брюнета и считает его лучшим мужчиной на земле. Император Александр III и императрица Мария Федоровна не сразу дали согласие на брак, ведь Сандро приходился двоюродным дядей своей будущей жене, и его женитьба на великой княжне Ксении нарушала традицию, обязывающую членов царствующего дома вступать в брак лишь с представителями других королевских династий Европы…

В 1893 году, за год до свадьбы, Александр Михайлович совершил еще одну кругосветку, на этот раз на фрегате "Дмитрий Донской" как член команды, направленной в Америку для участия в празднованиях по случаю 400-летия ее открытия. Поднабравшись геополитического видения, в 1895 году Сандро представил императору аналитическую записку, где обосновал свою точку зрения относительно среднесрочных внешнеполитических перспектив. Он предсказал русско-японскую войну и предложил конкретную программу действий к ее подготовке – строить корабли. Прогноз Великого князя не был принят во внимание, а программа отвергнута.

После окончания Русско-японской войны Александр Михайлович на всех совещаниях неизменно настаивал на ускоренной постройке линкоров новых типов и увеличении ассигнований на военно-морской флот, ратовал за его реформирование, но не находил поддержки.

Великий князь был человеком разносторонних знаний, и как только узнал о перелете французского авиаконструктора Луи Блерио через Ла-Манш, загорелся идеей воздухоплавания в России. Благодаря Александру Михайловичу в 1910 году в Севастополе открылась первая в России авиационная школа, а сам Великий князь получил звание шефа императорского военно-воздушного флота. В ходе Первой мировой он командовал авиацией Южного фронта.

Перед Февральской революцией Великий князь поддержал идею формирования правительства с участием общественных деятелей, но после революции был уволен от службы, уехал с Киев, оттуда – в Крым, а в конце 1918 года и вовсе эмигрировал из России на британском корабле. Он хотел выступить на Версальской конференции с призывом к мировым лидерам оказать помощь России, но не смог установить нужных контактов.

Отношения с женой у Великого князя стали портиться еще в 1910-х. В эмиграции он хотел официально развесить, но Ксения Александровна развода не дала – то ли предпочла соблюсти династические приличия, то ли все еще любила мужа. Она тоже эмигрировала - сначала жила в Дании, потом поселилась в Англии при помощи своего двоюродного брата Георга V.

Судьба всех семерых детей Сандро и Ксении довольно интересна: большинство ныне живущих Романовых - их потомки. За 13 лет брака у Александра Михайловича и Ксении Александровны родилось шесть мальчиков и одна девочка. Ирина (или, как тогда модно было говорить, Ирэн) была их первенцем.

В 19 лет девушка, считавшаяся одной из самых завидных невест Российской империи, вышла замуж на князя Феликса Юсупова, позднее ставшего одним из убийц Григория Распутина, который обрел всемирную известность благодаря тому, что был другом семьи императора Николая II.

По легенде, Юсупов, которого женщины не слишком интересовали, хотел жениться на Ирэн больше по меркантильным соображениям, чтобы объединить капиталы двух богатейших семей; а Распутин, учитывая особенности происхождения и ориентации Юсупова, выступал против такого брака, что и рассорило "старца" и князя. После убийства Распутина царица была в ярости и хотела, чтобы убийц расстреляли, но, по настоянию Николая II, они отделались ссылкой. Однако вряд ли именно Ирэн стала причиной ссоры Распутина с Юсуповым – к моменту убийства "старца" молодые уже были женаты и имели дочь.

Позже Феликс так описывал помолвку: "Великий князь Александр Михайлович приехал однажды к матушке обсудить предполагаемый брак между дочерью своей Ириной и мной. Я был счастлив, ибо это отвечало тайным моим чаяньям. Я забыть не мог юную незнакомку, встреченную на прогулке на крымской дороге. С того дня я знал, что это судьба моя. Совсем еще девочка превратилась в ослепительно красивую барышню. От застенчивости она была сдержанна, но сдержанность добавляла ей шарму, окружая загадкой. В сравнении с новым переживанием все прежние мои увлечения оказались убоги. Понял я гармонию истинного чувства".

Александр Михайлович с дочерью и внучкой

Что же касается самого Великого князя, то он в эмиграции писал мемуары. Книга воспоминаний "Когда-то Великий Князь" вышла в Париже в 1929 году, а книга "Всегда Великий Князь" - в 1933 году, незадолго до его смерти. Историки говорят, что хотя книги написаны талантливо, доверять им можно лишь отчасти, поскольку нередко Александр Михайлович пользовался слухами и домыслами.

К концу жизни Великий князь увлекся спиритизмом, пропагандировал духовную революцию и даже читал в США лекции на эту тему.

Александр Михайлович умер в 1933 году во Франции, Ксения Александровна - в 1960 году в Англии. Родственники исполнили завещание великой княгини – перевезли ее тело через Ла-Манш и захоронили на Рокбрюнском кладбище рядом с мужем.

Они так больше и не увидели родину, хотя Великий князь мечтал об этом: "Если мы вернемся в Россию, то и там будем работать не покладая рук; нам самим придется строить свое благополучие, помощи ждать будет не от кого. Мы должны любить Россию и русский народ. Раз и навсегда мы должны понять, что новой России мы ничего не можем дать, кроме любви".