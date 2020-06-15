Эйюб Кулиев подготовит премьеру балета "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова.в Мариинском театре

Известный российский дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев и главный балетмейстер филиала Мариинского театра во Владивостоке Эльдар Алиев планируют новую постановку балета "Тысяча и одна ночь" азербайджанского композитора Фикрета Амирова.

В качестве музыкального руководителя премьеры приглашен заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов, главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Эйюб Кулиев, - сообщает Тренд.

Премьера балета "Тысяча и одна ночь" изначально была запланирована на 21 мая нынешнего года, однако из-за пандемии коронавируса она перенесена на начало сезона 2020-2021.