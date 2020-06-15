Андрей Звягинцев проведет мастер-класс для начинающих кинематографистов Азербайджана

В Азербайджане 16 июня стартует проект INTERACT. Его организатор - студия Debüt ("Дебют") при поддержке министерства культуры республики и Общественного телевидения (İTV)

INTERACT - творческая лаборатория, которая призвана поддерживать и мотивировать студентов, получающих образование в сфере кино, и начинающих кинематографистов Азербайджана. В рамках проекта пройдут тренинги, также будет оказываться поддержка на стадиях производства, постпродакшн и дистрибуции их работ.

Мероприятия в рамках проекта будут проходить в течение месяца два раза в неделю.

В рамках первого этапа - INTERACT ONLINE - на электронной платформе запланированы мастер-классы в режиме онлайн, которые проведут известные специалисты в области кино из разных стран. Они будут доступны на языке оригинала (английском или русском) с синхронным переводом на азербайджанский язык.

Первыми участниками программы INTERACT ONLINE станут известный российский режиссер и сценарист Андрей Звягинцев, креативный продюсер стриминговой платформы ТНТ Premier Анна Гудкова и глава кинорезиденции Pop Up Film Residency Матье Даррас.

Дальнейшие этапы программы предполагают практические тренинги, лаборатории и другие мероприятия. Их даты и формат будут зависеть от ситуации с пандемией COVID-19. Регулярное участие в INTERACT ONLINE дает право на получение приоритетной аккредитации на эти мероприятия, пишет Тренд.

Число участников проекта ограничено, желающим присоединиться к программе рекомендуется пройти онлайн-регистрацию на сайте www.debutfilms.az/interact

Деятельность студии Debüt, основанной в 1987 году известным кинорежиссером, народным артистом Азербайджана Эльдаром Гулиевым, наряду с производством короткометражных и полнометражных фильмов, совместных международных проектов, представлением азербайджанского киноискусства в мире, включает образовательные программы формата INTERACT.