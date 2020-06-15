Художники Нальчика отблагодарили врачей новым арт-объектом

В столице Кабардино-Балкарии Нальчике появилось первое граффити, посвященное главным героям 2020 года - врачам и медперсоналу, - сообщили в пресс-службе администрации города.

"Новый арт-объект "Мир в руках врачей" на пешеходной части улицы Кабардинской - результат творческой коллаборации художников Керима Аккизова и Астемира Кудаева. Образ девушки-врача, оберегающей от недуга весь мир, - это символ настоящего времени", - цитирует собеседника "Интерфакс-Юг".

Стрит-арт акция была организована администрацией Нальчика совместно с институтом развития города "Платформа" и при поддержке Минкультуры КБР.

"Это возможность еще раз обратить внимание простых граждан и властей на мужество и отвагу, проявляемые нашими врачами, и попытка выразить уважение и почтение их самоотверженному труду в период распространения коронавируса", - добавил сотрудник пресс-службы администрации Нальчика.