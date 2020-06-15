Кубань собирает ягодный урожай

Аграрии Краснодарского края продолжают сбор клубники, вишни и черешни.

Согласно предварительным подсчетам, урожай уже убран с площади более 100 га, а валовой сбор ягод достиг 622 т.

"Больше всего клубники собрано в хозяйствах Белореченского, Динского, Лабинского и Новокубанского районов, черешни и вишни – в Краснодаре и Ейском районе", - информирует пресс-служба краевой администрации.

В этом году производителям ягодных культур власти уже выделили около 800 млн рублей, сообщает "КП Краснодар".