Хуснуллин: программу льготной ипотеки под 6,5% продлевать не планируется

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что правительство не рассматривает вопрос о продлении льготной программы ипотеки под 6,5% годовых.

"Сказать, что мы еще дополнительно будем развивать (эту программу), пока об этом говорить рано. Программа действует до 1 ноября, потому что сегодня мы компенсируем процентную ставку, деньги в экономику приходят сегодня, но потом мы будем из бюджета компенсировать проценты весь срок ипотечных кредитов, мы и так взяли очень большие обязательства на бюджет", - заявил он в прямом эфире РБК.

Ранее в понедельник о возможной донастройке льготной ипотеки говорит президент РФ Владимир Путин.