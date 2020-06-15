В этом году россиянам будут грозить новые штаммы гриппа

Медики рекомендуют россиянам привиться от гриппа, так как в этом году будут циркулировать новые штаммы вируса.

"Настоятельно рекомендую в этом году проводить вакцинацию, вводить вакцину от гриппа. В этом году мы ожидаем совершенно новые штаммы, которые будут отличаться от прошедшего только что сезона и от тех, что были. Это говорит о том, что большинство населения будет не защищено от тех вирусов, которых мы ожидаем в нашей стране", - сообщил доктор медицинских наук, и.о. директора НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге Дмитрий Лиознов, пишет ТАСС.

Доктор отметил, что вакцинация необходима для людей "в группах риска - дети, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями".

Лиознов надеется, что вакцина от коронавируса станет доступна в октябре - ноябре этого года. Есть вероятность, что население можно будет одновременно прививать и от коронавируса, и от гриппа.