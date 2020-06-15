В Ингушетии откроются новые детские сады

Пять детских садов будут сданы в эксплуатацию в Ингушетии в первых числах июля. Это позволит решить вопрос очередности в детские дошкольные учреждения. Об этом информирует пресс-служба регионального Минстроя.

Уточнятся, что объекты, каждый из которых рассчитан на 220 мест, будут открыты в Магасе, селах Плиево, Али-Юрт, Сурхахи и Насыр-Корт. "С начала года мы уже открыли одну школу в Сурхах и 12 детских садов в разных населенных пунктах региона, амбулаторию в Троицком, а также ввели в эксплуатацию 23 тысячи квадратных метров жилья. Это все позволило нам создать около 300 новых рабочих мест", - цитирует сообщение "Это Кавказ".

В Минобразования республики уточнили, что все дошкольные учреждения построены в рамках нацпроектов, их открытие позволит решить вопрос очередности в детские сады. "В Магасе вопрос очередности после открытия детского сада будет закрыт более чем на 90%, в четырех сельских поселениях открываемые детские сады сократят очереди примерно на 50%", - говорится в сообщении.