В Дагестане пройдет вебинар "Управление в новой реальности: стратегия и инструменты"

Дагестанский кадровый центр (ДКЦ) проведет вебинар "Управление в новой реальности: стратегия и инструменты", сообщили в пресс-службе ДКЦ.

Мероприятие состоится 23 июня в 17:00.

По словам первого заместителя руководителя Дагестанского кадрового центра, члена Экспертного совета комитета Госдумы по образованию и науке Абдула Абакарова, пандемия коронавируса ежедневно вносит свои коррективы, поэтому на управленцев ложится необходимость мгновенно реагировать на тенденции.

Абакаров полагает, что вебинар даст управленцам из госслужбы и бизнеса новые инструменты для работы и поможет понять, какие требования предъявляет будущее к результатам их деятельности.

"В рабочей рутине мы часто сосредоточены на частностях, но важно периодически останавливаться, чтобы посмотреть на всю картину в целом и понять, какое значение и смысл имеет твоя работа. Именно поэтому важно проводить рефлексию. Полагаю, что в ходе вебинара нам удастся это сделать", - приводит "РИА Дагестан" слова парламентария.