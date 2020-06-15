Минские соглашения кажутся Украине необязательными?

Минский комплекс мер носит рекомендательный характер, считает заместитель руководителя делегации Украины в контактной группе в Минске Александр Мережко. Полпред РФ в группе Борис Грызлов полагает, что из этого можно сделать вывод, что Киев не собирается его выполнять.

"Сегодня Александр Мережко, заместитель руководителя делегации Украины в контактной группе, заявил, что Комплекс мер носит рекомендательный характер и не налагает на Украину никаких обязательств", - сообщил Грызлов по итогам встречи минской контактной группы, пишет РИА Новости.

От отметил, что ранее Украина не раз подтверждала, что "Комплекс мер безальтернативен и обязателен для выполнения как Украиной, так и Донбассом". Кроме того, 11 июня "украинская делегация во главе с Андреем Ермаком на встрече с Дмитрием Козаком и другими представителями России дала заверения, что обеспечит конструктивное участие своих представителей, будет строго следовать Комплексу мер".

Грызлов подчеркнул, что заявление о необязательности было сделано на переговорах в первый раз. Он уверен, что речь идет об очередной попытке разрушить переговорный процесс, ведь это отрицание правовой основы договоренностей. "Если это действительно официальная позиция Киева, то это прямой путь к "замораживанию" конфликта", - подытожил он.