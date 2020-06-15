МВД России приобретет свыше 3,6 тыс патрульных автомобилей для регионов

МВД России в текущем году приобретет для регионов более 3,6 тыс патрульных автомобилей, такие результаты опубликованы на портале госзакупок.

Центр специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения министерства провел около 20 тендеров на поставку патрульных машин в территориальные органы МВД во всех федеральных округах на общую сумму почти в 7 млрд рублей, пишет РИА Новости.

По некоторым тендерам уже заключены контракты, остальные находятся на стадии подписания. Часть машин заказчик ожидает получить до 1 сентября, часть - до 31 ноября.

В числе поставщиков значатся ООО "Авто Сити", ООО "Рольф", ООО "Торговый дом "Регион центр", Ульяновский автомобильный завод.