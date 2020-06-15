Иран выживает за счет промышленности, на не нефти

В 2019-2020 годах объемы экспорта, не связанного с нефтью, составили 41,3 млрд долларов и впервые в современной истории Ирана превысили экспорт нефти страны, сообщает The Print в материале It’s manufacturing that’s giving Iran a lifeline, not oil. Недавно Мохаммад Багер Нобахт, ответственный за планирование государственного бюджета ИРИ, сообщил парламенту, что планирует "отодвинуть нефть на второй план в экономике и запустить ненефтяные программы". У него не было особого выбора: Иран, по словам Нобахта, заработал всего 8,9 млрд долларов от продажи нефти и связанных с ней продуктов в 2019-2020 годах, по сравнению с пиком в 119 млрд долларов меньше десяти лет назад.

Как и их коллеги в других зависимых от углеводородов государствах, иранские чиновники давно говорят о важности сокращения зависимости от нефтяных доходов. Но необходимость перехода к ненефтяной экономике стала критичной после того, как администрация Дональда Трампа вновь ввела санкции в отношении ИРИ в ноябре 2018 года, в результате чего Китай остался единственным крупным покупателем иранской нефти.

Переход на другую форму экономики идет полным ходом в частном секторе, и это особенно заметно по производству. В течение последнего десятилетия компании максимально старались выйти за рамки большого внутреннего рынка Ирана, чтобы экспортировать все более разнообразный ассортимент товаров на широкий круг рынков, используя девальвацию риала себе на пользу. В 2019-2020 годах объемы экспорта, не связанного с нефтью, составили 41,3 млрд долларов и впервые в современной истории Ирана превысили экспорт нефти. Около половины несырьевого экспорта Ирана пришлось на промышленные товары, а это значит, что иранские заводы заработали более чем вдвое больше, чем нефтяные вышки страны.

Производство также помогает решить проблемы занятости. С марта 2018 года по декабрь 2019 года в производственном секторе появилось 472 тысячи рабочих мест, что больше 315 тысяч рабочих мест, потерянных за квартал после восстановления санкций США. Улучшение ситуации с занятостью помогло смягчить удар санкций и не допустить повышения из без того высокой безработицы в Иране.

Роль производственного сектора в поддержке экономики также очевидна, если принять во внимание данные роста ВВП. В то время как нефтяной сектор сократился на 35% в 2019-2020, производственный сектор сократился только на 1,8% и вырос на 2,4% в последнем квартале, с января по март этого года.

Несмотря на восстановление, крупнейшие промышленные предприятия Ирана продолжают ослабевать. По автомобильному и сталелитейному секторам, где доминируют неэффективные государственные компании, сильно ударили санкции, что привело к повышению цен и снижению доступности продукции. Они также почувствовали влияние инфляции, которая снизила внутреннее потребление. Частный сектор, включая малые и средние предприятия, которые производят продукты питания, товары для дома и одежду, среди прочих потребительских товаров, нивелировал ситуацию.

Пандемия коронавируса создала новую проблему для производственного сектора. Вирус сильно ударил по Ирану, было зафиксировано 180 тысяч подтвержденных случаев и почти 9 тысяч смертей. Восстановление экономики страны оказалось под угрозой, так как ограничительные меры привели к остановке работы заводов, а закрытие региональных границ привело к прекращению торговли.

В середине апреля иранские власти ослабили карантин, и это решение, похоже, окупилось в краткосрочной перспективе. Данные по Индексу деловой активности (PMI), опубликованные Торговой палатой Ирана, показывают, что производители частного сектора вернулись к активной работе в первый месяц после ослабления блокировки. Поскольку пандемия продолжает негативно влиять на цены на нефть, ненефтяной экспорт станет еще более важным для экономики страны в этом году.

Но появляются новые угрозы. Учитывая ключевую роль иранского производственного сектора в экономической устойчивости страны, США могут попытаться затянуть санкционную петлю. В январе Белый дом издал новое распоряжение, касающееся строительного, горнодобывающего, обрабатывающего и текстильного секторов иранской экономики. По сути, администрация Трампа хочет ударить по частному сектору и поставить под угрозу миллионы рабочих мест на фабриках страны, что противоречит заявленному намерению США использовать санкции для ограничения финансовых возможностей государственных органов. Если США реализуют свои планы, это подорвет весь рост, достигнутый после пандемии.