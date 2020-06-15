Россиянам рассказали, как защититься от клещей

Эксперты Роскачества напомнили о том, что июнь – пик активности клещей, и дали советы о том, как защитить себя от насекомых.

Во-первых, том, кто собирается выехать на природу должен взять с собой белое покрывало или простынь. Также следует надеть светлые вещи, чтобы сразу обнаружить клеща. Если на простыне или одежде все же был замечен клещ, то необходимо поискать другое место для отдыха.

Во-вторых, защититься от клещей помогут специальные спреи или лосьоны, а также антиклещевая обработка территории. Для этого стоит обратиться в службу акарицидной обработки, пишет "Газета.ru".

Если же клещ укусил человека, то необходимо не позднее 96 часов после его присасывания обратиться за помощью в медицинские учреждения.

Кроме того, эксперты указали на то, что удалять клещей с одежды лучше всего при помощи клейкой ленты, так как смывать их водой бесполезно: они могут выжить в течение трех недель.