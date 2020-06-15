В Краснодаре заложили фундамент будущего логистического комплекса

В Краснодаре сегодня стартовало строительство крупного логистического комплекса, - сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В торжественной церемонии закладки приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, полпред Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук.

"Логистический центр станет одним из самых крупных в стране. Здесь будут производиться товары легкой промышленности и продукты питания. Думаю, этот механизм стает востребованным и в дальнейшем. Площадка может быть использована для производства экспортно ориентированных продуктов. Краснодарский край – житница, у него для этого есть все возможности. Хочу поблагодарить за поддержку проекта Вениамина Кондратьева и Владимира Устинова", –сказал Денис Мантуорв, передает "АиФ-Юг".

Владимир Устинов заметил: то, что открываются новые производства, создаются тысячи рабочих мест – все это подтверждает, что край находится на подъеме.

Вениамин Кондратьев в свою очередь подчеркнул, что создание промпарка на территории края – важный экономический шаг не только для региона, но и для всего Юга России. Фактически сегодня создается новая точка роста экономики Кубани.

"Край в лице компании Wildberries приобрел надежного партнера. Всего год прошел с момента первых переговоров, а сегодня уже закладывается камень будущего логистического центра на территории Восточной промышленной зоны краевого центра", – сказал губернатор, поблагодарив Дениса Мантурова за поддержку проекта.

Также глава региона заметил, что реализация проекта повлечет за собой и развитие транспортной инфраструктуры Краснодара. По предварительным подсчетам стоимость работ оценивается в 8 млрд рублей.

Денис Мантуров отметил, что федерация планирует возмещение части расходов на строительство инфраструктуры при создании подобных промпарков.

Логистический комплекс на территории Восточной промзоны краевого центра станет крупнейшим в Южном федеральном округе. Площадь комплекса составит 250 тыс кв м, размер инвестиций в него – около 6,5 млрд рублей. Благодаря реализации проекта будет создано около 10 тыс рабочих мест. Запуск первой очереди площадью 25 тыс кв м ожидается в 2021 году.