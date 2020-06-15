Лайнеры Nordwind Airlines будут летать из Грозного в Санкт-Петербург

Авиакомпания Nordwind Airlines с 6 июля запускает свой первый рейс из Грозного в Санкт-Петербург, - рассказал директор аэропорта Грозного Альви Шахгириев.

"Мы заранее начали переговоры, и уже согласован новый рейс авиакомпании Nordwind Airlines. Выполнять регулярные рейсы по маршруту "Грозный - Санкт-Петербург - Грозный" будут с 6 июля несколько раз в неделю. Мы наращиваем пассажиропоток и расширяем географию, чтобы подготовить почву к открытию нового мощнейшего аэропорта, который предполагает перевозку 1,5 млн пассажиров в год", - отметил Шахгириев, добавив, что в 2019 году пассажиропоток составил 500 тыс человек, передает ТАСС.

Новый регулярный рейс из Грозного в Санкт-Петербург будет также способствовать увеличению туристического потока в регион. "У нас налажена работа в сфере туризма с Санкт-Петербургом, но без регулярных рейсов сложнее реализовывать совместные проекты. Мы уже разработали специальные туры для студентов из этого города. Надеемся, что пандемия спадет, и уже в августе сможем привлечь оттуда молодежь", - рассказал министр туризма региона Муслим Байтазиев.

Полеты будут осуществляться на современных и комфортабельных лайнерах Boeing 737, - добавили в авиагавани чеченской столицы.