Ученые составили психологический портрет вегетарианца

Исследователи выделили черты, характерные для людей, придерживающихся вегетарианской диеты.

Ученые из Института когнитивных и нейронаук Общества Макса Планка совместно с Университетской клиникой Лейпцига установили, что среди вегетарианцев значительно выше уровень интровертности.

"Возможно, это связано с тем, что интроверты более склонны к ограничительному питанию, или же посредством своего пищевого поведения отграничивают себя от общества", - считает одна из авторов исследования Вероника Витте, пишет "Популярная механика".

Ранее считалось, что вегетарианство может быть связано с депрессиями и невротическими расстройствами, однако новое исследование опровергло эти догадки. Отсутствие мясных продуктов в рационе не связано с неврозами.

Кроме того, вегетарианцы обычно бывают стройными. Чем меньше человек потребляет животной пищи, тем меньше его индекс массы тела. Растительная пища богата пищевыми волокнами, они положительно влияют на пищеварение и быстро дают чувство насыщения.

Больше всего на индекс массы тела влияют сильно переработанные продукты (колбаса, сосиски), а также мясо. У людей, которые едят молочные продукты, яйца и сыр, но не едят мяса, индекс массы тела обычно средний.