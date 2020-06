Вторая волна коронавируса раскачивает нефть

Сегодня вечером стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE перешла к росту - котировки поднялись на 1,14% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигли $39,17 за баррель. Перед этим стоимость Brent превышала $39 за баррель 12 июня. Между тем, сегодня утром, как отмечает американский телеканал деловых новостей Consumer News and Business Channe в материале Oil falls on growing fears of a second wave of coronavirus, цены на нефть упали на фоне сообщений о том, что новая волна Covid-19 поразила Китай, Японию и Соединенные Штаты.

Это вызвало еще больше опасений о том, что возвращение вируса может оказать давление на восстановление спроса на нефти. Нефть сорта Brent упала на 53 цента, или на 1,37%, до $38,20 за баррель. WTI подешевела на 82 цента, или на 2,29%, до $35,43 за баррель. "Восстановление спроса на нефть уже определено станет длительным процессом, и новая волна коронавируса, несомненно, вызовет опасения, что восстановление спроса может занять даже больше времени, чем первоначально предполагалось", - заявил старший эксперт ING по сырьевым товарам Уоррен Паттерсон.

После почти двух месяцев затишья Пекин сообщил о 79 новых случаях коронавирусной инфекции за последние четыре дня. Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в США снова начало расти. Только в субботу в стране было зафиксировано более 25 тысяч новых случаев.

Экономические данные из Китая также не радуют. Объемы промышленного производства в Китае выросли в мае на 4,4% по сравнению с годом ранее, но рост оказался ниже, чем ожидалось, что говорит о том, что вторая по величине экономика мира все еще пытается вернуться к прежним темпам. Тем не менее, перерабатывающая мощность китайских НПЗ в мае выросла на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13,6 млн баррелей в сутки.

"В целом, поскольку поставки нефти идут более или менее ожидаемыми темпами, спрос теперь станет ключевым фактором, определяющим цену", - сказал эксперт по нефтяным рынкам в Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

Контрольная комиссия под руководством ОПЕК соберется в четверг, чтобы обсудить текущие рекордные сокращения производства и изучить, выполнили ли страны свои квоты по сокращениям. Ирак, будучи одной из самых отстающих по выполнению квот стран, договорился со своими крупными нефтяными компаниями о дальнейших сокращениях добычи нефти в июне, сообщили Reuters в воскресенье иракские чиновники, работающие на южных месторождениях страны.