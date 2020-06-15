Василий Голубев анонсировал возможные изменения в своей команде

В скором времени в команде губернатора Ростовской области могут произойти изменения, - сообщил глава региона Василий Голубев.

"У меня нет сомнения, что двигаться вперед можно только с горящими глазами. И в этом смысле и команду придется корректировать. Либо руководители способны меняться, потому что жизнь меняется, либо должны появиться те, кто готов с горящими глазами двигаться вперед", - сказал Голубев в эфире телеканала "Дон24", передает "Интерфакс-Юг".

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал намерение Голубева баллотироваться осенью на губернаторских выборах, назначенных депутатами Заксобрания Ростовской области на 13 сентября 2020 года.