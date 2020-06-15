В Краснодаре горел цехе по производству полиэтилена

В краснодарском поселке Пашковском сегодня вечером загорелся цех по производству полиэтилена.

Сообщение о возгорании поступило спасателям сегодня в 19:05. Через минуту туда направили силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара. В 19:17 пожарные установили, что горит склад цеха по переработке полиэтилена на предварительной площади в 100 кв м, была угроза распространения огня, однако ее предотвратили, - передает портал Юга.ру.

В 19:24 пожар локализовали на площади 85 кв м, а в 19:40 огонь полностью потушили. На месте работали 12 человек личного состава и три единицы техники, к счастью, обошлось без пострадавших, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.