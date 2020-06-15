В Баку от коронавируса умер фотожурналист Фарман Багиров

Азербайджанский фотожурналист, заслуженный деятель искусств, лауреат государственной награды "Терегги" Фарман Багиров умер в возрасте 84 лет от коронавируса.

О его смерти сообщила на своей официальной странице в Facebook депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева.

Багиров попал в больницу несколько дней назад, когда его состояние резко ухудшилось. Медики не смогли его спасти, пишет Trend Life.

Фарман Багиров родился в 1936 году в Баку, учился на факультете журналистики Бакинского государственного университета. Он был фотожурналистом, преподавателем, проработал более 55 лет, в том числе в редакциях газет "Коммунист" и "Азербайджан".