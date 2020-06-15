В ВОЗ изучат ситуацию с возможным обнаружением в Китае следов COVID-19 в лососе

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что организация занимается изучением ситуации с возможным обнаружением следов коронавируса нового типа на лососе или на упаковке с этой рыбой.

"Мы знаем, что вирус передается от человека к человеку, - приводит ТАСС слова эксперта. - Мы также видим, что может быть преодолен барьер передачи от животного к человеку".

"Проводились определенные исследования о выживании вируса на упаковках, и различных поверхностях, хотя здесь нужно больше данных", - отметил Майкл Райан. "На данный момент это (наличие следов COVID-19 на лососе или на упаковке с этой рыбой) является гипотезой, - сказал директор. - И нам нужно более детально ознакомиться с тем, что произошло в данной конкретной ситуации".

Ранее пекинская газета "Бэйцзин жибао" сообщила, что супермаркеты и универмаги столицы Китая прекратили продажи лосося после обнаружения следов заражения коронавирусной инфекции в отделе морепродуктов главного оптового рынка Пекина "Синьфади".