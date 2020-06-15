Телефонные террористы "заминировали" аэропорты Ставрополя, Сочи и Краснодара

Пассажиров в аэропорту Ставрополя сегодня вечером эвакуировали после поступившего анонимного сообщения о минировании, - сообщили в линейном отделе МВД на транспорте.

"Поступило сообщение в аэропорт Ставрополя, как и во многие другие аэропорты по стране. Люди были отведены на безопасное расстояние, здание было оцеплено. Все экстренные службы прибыли на место. Угроза не подтвердилась", - рассказал представитель отдела, передает "Интерфакс-Юг".

В аэропорту уточнили, что ни один рейс не был отменен. Последний на сегодняшний день самолет рейса "Москва-Ставрополь" благополучно прибыл, сейчас ведется посадка на рейс "Ставрополь-Москва".

Также сообщения о минировании поступили в аэропорты Сочи и Краснодара.

Пассажиры, находившиеся в самолетах и в здании аэровокзала в Сочи были эвакуированы, а прибывшие на вызов сотрудники спецслужб обследовали здания аэропорта и самолеты на стоянках. Информация о минировании не подтвердилась. В настоящее время аэропорт возобновил работу в штатном режиме. Всего на вылет были задержаны три рейса.

В Краснодаре также был проведен осмотр терминала, продолжается обследование воздушных судов. Из-за сообщения на вылет задержаны шесть рейсов, из здания аэровокзала было эвакуировано 550 человек.