В Пятигорске начали реабилитацию пациентов после коронавируса

На Северном Кавказе реабилитацию пациентов, перенесших коронавирус первыми начали проводить медики из Ставрополя.

Специалисты Северо-Кавказского федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России) проводят реабилитацию на базе одного из своих филиалов - санатория им. Кирова в Пятигорске, который находится на склоне горы Машук.

"По поручению ФМБА России специалисты Северо-Кавказского федерального научно-клинического центра <...> на базе одного из своих филиалов в городе Пятигорске в конце мая первыми в Северо-Кавказском федеральном округе приступили к проведению медицинской реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию", - сообщили ТАСС в пресс-службе медцентра.

Программа реабилитации позволит избежать развития рисков ранних и поздних осложнений, повысить адаптационные возможности организма, а также максимально восстановить физическое и психологическое здоровье пациентов.

"Программа медицинской реабилитации включает в себя аппаратную физиотерапию, использование природных лечебных факторов и работу с психологами и рассчитана на 14 или 17 дней, в зависимости от тяжести состояния пациента и необходимого объема реабилитационных мероприятий", - добавили в пресс-службе.

В санаторий уже прибыли около 60 человек из Ставропольского края, Карачаево-Черкессии и других регионов.