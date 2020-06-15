По нацпроекту "Экология" Северная Осетия получила дополнительную технику для тушения лесных пожаров

В Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алания сообщили, что по нацпроекту "Экология" регион получил дополнительно три единицы техники для тушения лесных пожаров на общую сумму свыше 13 млн рублей.

"Северная Осетия в рамках национального проекта "Экология" в этом году получила дополнительно три единицы лесопожарной техники на общую сумму свыше 13 млн рублей (12 393,6 тыс. рублей из федерального бюджета и 790,8 тысяч рублей из республиканского бюджета)", - приводит ТАСС слова пресс-службы ведомства.

За два года Северная Осетия по нацпроекту "Экология" приобрела 11 единиц лесопожарной техники и 4 единицы лесопожарного оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров. База лесопожарной техники ГАУ "Аланиялес" пополнилась двумя единицами пожарных автоцистерн, двумя бульдозерами, тремя малыми лесопатрульными комплексами, двумя универсальными лесопожарными модулями, одним колесным трактором, грузовой автомашиной на базе полноприводного шасси и 4 единицами лесопожарного оборудования.

Мероприятия по укреплению материально-технической базы подведомственных организаций, а именно приобретение техники и оборудования, позволят повысить оснащенность лесопожарных служб до 74%, а также повысит скорость их реагирования.

Площадь лесов в Северной Осетии составляет более 177,5 тысяч га, что является значительной частью территории региона.