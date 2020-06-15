ЕС не откроет границы для российских туристов - АТОР

Россия не попадет в число стран, для которых Евросоюз откроет границы с 1 июля, считают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Еврокомиссия предложила странам ЕС скоординировать свои действия по открытию внешних границ, призвав сформировать единый список стран, не являющихся членами Евросоюза, в отношении которых будут сняты ограничения на поездку. Помимо эпидемиологической ситуации, предлагается также учитывать критерий взаимности, - напоминает РИА Новости.

Однако в АТОР прогнозируют, что Европа пока оставит границы закрытыми для граждан России.Сроки открытия российских границ также остаются неясными, - добавили в Ассоциации.

Напомним, всего в России за время пандемии выявили более 537 тыс случаев заражения коронавирусом, свыше 7 тыс человек погибли, около 285 тысяч выздоровели.