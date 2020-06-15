ВОЗ: США остаются членами организации

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве заявил, что США остаются в составе организации.

"Соединенные Штаты все еще являются государством - членом Всемирной организации здравоохранения", - приводит ТАСС ответ гендиректора на вопрос, не покинули ли США организацию, учитывая истекающий на этой неделе 30-дневный срок, установленный президентом Дональдом Трампом для проведения реформ в ВОЗ.

20 мая организация подтвердила, что получила ультиматум Трампа, который дал ВОЗ 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ. В противном случае Соединенные Штаты намерены окончательно прекратить финансирование этой международной структуры и пересмотреть условия членства в ней.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты приостановили перевод взносов в ВОЗ, отметив, что деньги не будут перечисляться до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавирусной инфекции. Глава Белого дома отметил, что структура финансируется в основном США, но при этом концентрируется на Китае. Также в Вашингтоне фактически пытаются возложить на ВОЗ ответственность за распространение COVID-19 в США, так как организация якобы неверно информировала руководство страны об угрозе пандемии.