Стрелок с Ленинского проспекта оказался уроженцем Ингушетии

В понедельник на Ленинском проспекте в Москве случилась перестрелка, ее начал уроженец Ингушетии, сообщили в правоохранительных органах.

Мужчина произвел около десяти выстрелов из травматического оружия, переделанного под боевое в сотрудников ДПС, остановивших автомобиль службы такси за нарушение правил дорожного движения. Он стрелял целенаправленно и без видимой причины.

Выяснилось, что злоумышленник - 25-летний уроженец Ингушетии.

"В МВД по республике поступил запрос из Москвы. Молодой человек не попадал ранее в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, он не состоял в незаконных вооруженных формированиях (НВФ), не было уголовного преследования и он не находился в розыске", - рассказал собеседник ТАСС.

Стрелок с ранениями доставлен в больницу, он ранил двух полицейских, состояние одного из них оценивается как тяжелое.