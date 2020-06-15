Казахстанские пожарные локализовали пожар на мусорном полигоне под Алматы

Казахстанские огнеборцы локализовали длившийся пять дней пожар на мусорном полигоне в Алматинской области, - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона.

"Работа по тушению проводилась в круглосуточном режиме. Был организован бесперебойный подвоз воды и грунта. На полигоне использовано свыше 25 тысяч кубических метров грунта и 5,5 тысячи кубических метров воды", - отметили в пресс-службе ведомства, передает Sputnik Казахстан.

Угроза распространения огня уже снята. В тушении пожара было задействовано свыше 100 человек и 40 единиц техники от областного департамента ЧС, акимата Илийского района и двух ТОО "АДК Таза Алем" и "Таза Жер".

При контрольном замере установлено, что площадь пожара составляет 7 га.

Тушение огня осложнялось погодными условиями (наличие ветра с порывами до 9 м/с), месторасположением свалки (на возвышенности), а также складированием мусора высотой 10-15 м общей площадью 34,4 га.