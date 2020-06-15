Ученые установили, что новые места делают людей счастливее

Исследование показало, что люди, которые вносят в свою жизнь разнообразие, например посещают новые места, чувствуют себя счастливее.

Ученые четыре месяца наблюдали за передвижениями 122 испытуемых. Они регулярно спрашивали о настроении людей. Выяснилось, что чем больше люди посещали новые места, тем счастливее они были. Чувство счастья они испытывали и в этот день, и на следующий. чувствовали себя и в этот день, и на следующий. Проверка с помощью аппарата МРТ установила, что те добровольцы, которые двигались и исследовали окружающую среду чаще, имели большую активность в областях мозга, связанных с обработкой новой информации и вознаграждением, пишет "Популярная механика".

Разнообразие поднимает настроение, новый опыт положительно влияет на мозг. А чем счастливее вы себя ощущаете, тем больше вы двигаетесь и исследуете новое. , но и чем больше новой информации вы получаете, тем лучше вы будете чувствовать себя.