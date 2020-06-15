Депутат Госдумы и помощник главы Чечни Адам Делимханов сообщил, что аэропорт Грозного возобновляет все межрегиональные рейсы, которые были отменены или сокращены из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

"Мы запускаем все межрегиональные рейсы, полноценно будет работать аэропорт. С начала режима самоизоляции в аэропорту действовали ограничения - выполнялись только три рейса в неделю в Москву. Дал поручение договориться со всеми компаниями, чтобы обязательно соблюдали все меры безопасности", - приводит ТАСС слова Адама Делимханова. Также он уточнил, что пассажиры обязаны иметь при себе справки с отрицательным результатом на COVID-19. Требование к пассажирам иметь прописку или временную регистрацию в Чеченской Республике, в свою очередь, отменяется.

"Туристического направления пока у нас нет, по необходимости все могут прилетать и также улетать. Но у меня большая просьба к нашим жителям и тем, кто живет в регионах России, чтобы они ограничили передвижения на время пандемии, переждали месяц", - отметил Делимханов.

С 27 марта Грозненский аэропорт сократил число рейсов из-за угрозы распространения коронавируса и приостановил прием пассажиров, не имеющих прописки в Чечне.

В Чечне, по последним данным, зарегистрировано 1 496 подтвержденных случая заражения COVID-19, 1 128 человек выздоровели, 18 умерли.