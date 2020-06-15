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В Алматы по потерянному госномеру ищут сбежавшего с места ДТП водителя

В Алматы по потерянному госномеру ищут сбежавшего с места ДТП водителя

Сегодня в Алматы водитель внедорожника BMW X5 сбил двух пешеходов и скрылся с места происшествия.

По словам очевидцев, машина двигалась в западном направлении. На полном ходу она сбила двух пешеходов, которые решили перебежать дорогу в неположенном месте, рядом с надземным пешеходным переходом. Автомобиль, не останавливаясь, скрылся с места ДТП. Но на месте наезда обнаружили госномер, который, предположительно, отвалился с этого авто, - передает Sputnik Казахстан. 

Пешеходы госпитализированы в ближайшую больницу в крайне тяжелом состоянии.

Сотрудники дорожной полиции, отдел розыска занимаются поиском водителя-беглеца.

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Вестник Кавказа

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