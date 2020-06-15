Крымчан предупредили о надвигающейся грозе

В ближайшее время в Крыму ожидается резкое ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение, - сообщила пресс-служба МЧС региона со ссылкой на данные метеорологов.

"В ближайшие один-два часа и до конца суток 15 июня, 16 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

МЧС призвало жителей полуострова воздержатся от выхода в Черное и Азовское море, а также отложить походы в горы, держаться подальше от рекламных щитов и не оставлять автомобили под деревьями.