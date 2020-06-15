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Пациенты с коронавирусом часто отказываются от курения

Пациенты с коронавирусом часто отказываются от курения

Врач-пульмонолог Александр Пальман рассказал, что заражение коронавирусом помогло многим пациентам бросить курить.

В интервью радиостанции "Говорит Москва" врач рассказал, что за полтора месяца работы с больными COVID-19 заметил, что проблемы с перекурами пациентов не возникает - они не выходили покурить.

"Когда мы открывались, мы боялись, что у нас будут проблемой курящие люди в инфекционном отделении, будут рваться наружу - дайте нам курить. Не рвутся они никуда, не было у нас, к нашему изумлению, такой проблемы. Для меня как для пульмонолога это было большим удивлением", - сообщил он.

Пальман добавил, что курение - вредная привычка и отказ от него всегда полезен.

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Вестник Кавказа

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