Пациенты с коронавирусом часто отказываются от курения

Врач-пульмонолог Александр Пальман рассказал, что заражение коронавирусом помогло многим пациентам бросить курить.

В интервью радиостанции "Говорит Москва" врач рассказал, что за полтора месяца работы с больными COVID-19 заметил, что проблемы с перекурами пациентов не возникает - они не выходили покурить.

"Когда мы открывались, мы боялись, что у нас будут проблемой курящие люди в инфекционном отделении, будут рваться наружу - дайте нам курить. Не рвутся они никуда, не было у нас, к нашему изумлению, такой проблемы. Для меня как для пульмонолога это было большим удивлением", - сообщил он.

Пальман добавил, что курение - вредная привычка и отказ от него всегда полезен.